Son dakika... 4 kentte eş zamanlı Kökünü Kurutma Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Bakan Soylu, Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde narkotik operasyonu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Türkiye genelinde yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 37'incisi Antalya, 38'incisi Erzincan, 39'uncusu Isparta ve 40'ıncısını Ordu'da, bu sabah 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, Antalya'da 187 hedefin 181'inin gözaltına alındığını açıkladı.

'5 AYLIK PLANLI BİR ÇALIŞMA'

Antalya'daki operasyonun 5 aylık planlı bir çalışma olduğunu belirten Soylu, "Antalya'da 1321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimiz, hava araçlarımız ve tüm ekip ve unsurlarımızla birlikte bu operasyon 06.00'da başladı. Aynı şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu'da da aynı anda başladı. 4 ildeki operasyonlar, başarılı şekilde tamamlandı. Hedefimiz; Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. Ordu'da 32 şüpheliden 25'i, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli, bu sabah itibarıyla gözaltına alınmıştır. Sürekli sahadayız. Yakalamalarımız uzun süreli projeli takiplerle gerçekleştiriliyor. Projeli takiplerin diğer yakalamalardan farkı takip ve soruşturma, izleme bir çeteyi çökertmek, uyuşturucu satış ağını çökertmektir" diye konuştu.

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'BÜYÜK BİR MÜCADELE VERMEKTEYİZ'

'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun ülkenin her noktasında devam edeceğini belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Aziz milletimizin şunu bilmesini isteriz. Avrupa ve Amerika'da, uyuşturucuya karşı pes etmişler. Eroin kullanımı için şırıngayı bedava verirken, Avrupa'nın birçok ülkesinde şu kadar uyuşturucu kullanmak ve satabilmeyi kendileri salık verirken; Türkiye, bu konuda amansız ve dünyaya örnek bir mücadele sürdürmekte. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Türk polis ve jandarma teşkilatı, Mehmetçiklerimiz sınırdaki kahramanlarımız, başsavcılıklarımız, bütün birimler, hükümetimizin ortaya koyduğu irade ile birlikte amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için büyük bir mücadele vermektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, çizdiği vizyon apaçık ortadadır. Büyük milletiz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak; devletimizin asli sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyaya uyuşturucu ile nasıl mücadele edebileceğini, kökünün nasıl kurutabileceğini göstermek için bu mücadeleye baş koyduk. Allah bizi milletimize mahcup etmesin."

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VALİLERE BAĞLANIP, BİLGİ ALDI

4 ildeki operasyonda gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 241'inin gözaltına alındığını belirten Soylu, Isparta, Ordu ve Erzincan illerine bağlanarak valilerden bilgi aldı. Bakan Soylu'ya basın toplantısı sırasında; Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimolğu ve Nartotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları eşlik etti.