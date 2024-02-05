Son dakika: 4 ilde eğitim-öğretime 1 gün ara

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA FELAKETİN YILDÖNÜMÜNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “06 Şubat 2023 tarihinde, ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıldönümü olması sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacak.

Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul/kurumlarda eğitim ve öğretime 06/02/2024 tarihinde bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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ADIYAMAN'DA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

MALATYA VALİLİĞİ DUYURDU: OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak her türlü kolaylık sağlanacaktır” denildi.