Son dakika: 3'lü Savunma Bakanları toplantısı... Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Gürcistan ve Azerbaycan savunma bakanları ile görüştü.Bakan Akar daha sonra mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz üç ülkenin sinerjisi için barış için çalışıyoruz. Ülkelerimiz ilgilendiren ş birliği konularını geniş bir perspektifte ele aldık. Barış dolu geleceğin tesisi için savunma ve güvenlik konularda memnuniyet verici sonuçlarla devam etmekte. Küresel ve bölgesel çerçevede artan tehlikelere karşı faydalı olacaktır.

Ermenistan’a uzatılan barış elinin tutulmasını istiyoruz, bu fırsat iyi değerlendirmeli. Ermenistan anlaşmalara uyarsa barış ve istikrarın parçası olabilir. Ukrayna’dan 14 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı.

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YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ

Yunanistan istikrarsızlığı körükleyen saldırgan politikasına devam etmekte. Planlı NATO tatbikatı yapan uçaklarımıza kilit atılmış gerekli karşılık uçaklarımız tarafında verilmektedir. Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

F-16 meselesinde ABD’den somut adımlar bekliyoruz.

Terörle mücadelemiz de devam ediyor. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azimle devam etmekte. Teröristler çaresizce yer altına yönlendirilmekte masum insanlar hedef gösterilmekte. Hiç kimse sınırlarımızın yanında olan teröristlere müsamaha göstermemizi beklemesin.

Gözden Kaçmasın Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşları ile görüştü Haberi görüntüle

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı' Kayseri'de yapılırken, ikili görüşmelerin ardından Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, üçlü toplantı için bir araya geldi. Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenledi.