Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: 3'lü Savunma Bakanları toplantısı... Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Akar#Milli Savunma Bakanı#Toplantı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 16:07

Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Gürcistan ve Azerbaycan savunma bakanları ile görüştü.Bakan Akar daha sonra mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Biz üç ülkenin sinerjisi için barış için çalışıyoruz. Ülkelerimiz ilgilendiren ş birliği konularını geniş bir perspektifte ele aldık. Barış dolu geleceğin tesisi için savunma ve güvenlik konularda memnuniyet verici sonuçlarla devam etmekte. Küresel ve bölgesel çerçevede artan tehlikelere karşı faydalı olacaktır.

Ermenistan’a uzatılan barış elinin tutulmasını istiyoruz, bu fırsat iyi değerlendirmeli. Ermenistan anlaşmalara uyarsa barış ve istikrarın parçası olabilir. Ukrayna’dan 14 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı.

Haberin Devamı

Son dakika: 3lü Savunma Bakanları toplantısı... Bakan Akardan Yunanistana tepki

YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ

Yunanistan istikrarsızlığı körükleyen saldırgan politikasına devam etmekte. Planlı NATO tatbikatı yapan uçaklarımıza kilit atılmış gerekli karşılık uçaklarımız tarafında verilmektedir. Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

F-16 meselesinde ABD’den somut adımlar bekliyoruz.

Terörle mücadelemiz de devam ediyor. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azimle devam etmekte. Teröristler çaresizce yer altına yönlendirilmekte masum insanlar hedef gösterilmekte. Hiç kimse sınırlarımızın yanında olan teröristlere müsamaha göstermemizi beklemesin.

Gözden Kaçmasın

Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşları ile görüştüBakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşları ile görüştüHaberi görüntüle

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı' Kayseri'de yapılırken, ikili görüşmelerin ardından Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, üçlü toplantı için bir araya geldi. Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi imzaladı ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Akar#Milli Savunma Bakanı#Toplantı

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası