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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: 38 ilde FETÖ operasyonu! 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Son dakika: 38 ilde FETÖ operasyonu! 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.

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