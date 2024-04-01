Son dakika: 31 Mart yerel seçimleri... Murat Kurum: Tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum

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Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıymetli il başkanım değerli yol arkadaşlarım değerli İstanbullular, bugün 31 Mart'ta ülkemiz, İstanbulumuz ve milletimiz için çok önemli bir seçim süreci yaşadık. Seçimlerimiz, milletimizi ülkemize İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olsun. Tercihini hangi partiden yaparsa yapsın sandığa giden her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan bizimle beraber yol yürüyen dava arkadaşlığı yaptığımız tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.

"İSTANBUL'UN MURADI ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

90 günde sahada İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce projelerimiz eserlerimizi ve hayallerimizi paylaştık. Benimle birlikte yol yürüyen her bir kardeşime çalışma çok teşekkür ediyorum. İstanbullu hemşehrilerim şundan emin olsun. İstanbul'un muradı çalışmaya devam edecek.

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"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbullu hemşerilerimiz için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin veridi mesajları değerlendireceğiz. Bu yolda 22 yıldır olduğu gibi vatandaşımızla el ele verip ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza bana bu görevi tevdih ettiği için teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı paydaşlarına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de İstanbullulara teşekkür ediyorum.

"YARINDAN İTİBAREN SAHADA OLACAĞIZ"

Üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Biz bu günü milat olarak kabul edip sahada olacağız. Yarından itibaren sahada olacağız. Seçilen belediye başkanlarımı teşekkür ediyor ve sizleri bir kez daha selamlıyorum.