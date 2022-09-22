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Son dakika: 3 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralamıştı... Güven Güler tutuklandı

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#Güven Güler#Polis#Fatih
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 19:01

Son dakika haberine göre, İstanbul’da 3 kişiyi öldürdükten sonra 2’si polis 4 kişiyi silahla yaralayan şüpheli Güven Güler iki kez ‘tasarlayarak öldürme’, ‘kasten öldürme’ ve iki kez de ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler’in 3 ayrı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

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Şüpheli Güven Güler, Başakşehir ve Küçükçekmece’de 19 Eylül 2022 tarihinde 3 kişiyi öldürüp ardından Fatih’te 2’si polis 4 kişiyi ateşli silahla yaralamıştı. Daha sonra kaçan Güven Güler Başakşehir’de viyadüğün altında yakalanmıştı. Şüpheli Güler’e yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli Güler ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Güler’i 3 ayrı suçtan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Diğer şüpheliler Onur S, ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Güven Güler iki kez ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Kasten öldürme’ ve iki kez de ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Nevzat A, Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü’nün tutuklanmasına hükmetti.

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#Güven Güler#Polis#Fatih

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