Son dakika... 3 kadın 3 şüpheli ölüm! Ümitcan Uygun'un çevresindeki kadınların acı sonu...

Türkiye 'Ümitcan Uygun' ismini ilk olarak 'Aleyna Çakır' olarak bilinen 'Sema Esen'in ölümünün ardından duymuştu.

3 HAZİRAN 2020 - ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen’in 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız cesedi bulunmuştu. Olay, “İntihar mı, cinayet mi?” tartışmasına neden olurken, Aleyna Çakır'ın ölümünden yaklaşık 3 ay önce paylaşılan bir video ise tartışma konusu olmuştu.

Hakim karşısına çıkan Ümitcan Uygun, suçlamaları reddetmiş ve "Bir kez tokat attım, astım hastası olduğu için bayıldı..." ifadeleriyle kendisini savunmuştu.

Uygun, "Konut dokunulmazlığını ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün, Sema sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip, bana küfür etti. Ben de sinirlenerek Enes’le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan 2 gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp, tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes'le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'e tokat attığını kabul eden Uygun, "Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı" cevabını vermişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ümitcan Uygun hakkında Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan dava da devam ediyor. Uygun ve Enes Ö. bu davada tutuksuz yargılanıyor.

17 EYLÜL 2020 - GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜ

Aleyna Çakır'ın ölümünden birkaç ay sonra da Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48) şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Gülay Uygun, 17 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulunmuştu.

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, annesi ile ilgili ortaya atılan iddialara tepki göstermiş ve "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANDI, HAPSE GİRDİ, TAHLİYE EDİLDİ

Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Ümitcan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.

Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

5 AĞUSTOS 2021 - ESRA HANKULU'NUN ÖLÜMÜ

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.

Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'u sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonu bulunamadığı öğrenildi.

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