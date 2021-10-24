Son dakika.. 3 ayrı noktada 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gündeme bomba gibi düştü Ses kaydı ortaya çıktıGündeme bomba gibi düştü! Ses kaydı ortaya çıktı#Alec Baldwin
Dünya bu kareyi konuşuyor... Büyük ödül TürkiyeninDünya bu kareyi konuşuyor... Büyük ödül Türkiye'nin!#Siena Fotoğraf Yarışması
24 saatte dudak uçuklatan kazanç Herkes Shiba Inudeki yükselişi konuşuyor24 saatte dudak uçuklatan kazanç! Herkes Shiba Inu'deki yükselişi konuşuyor#Shiba Inu
Marmaranın risk haritası açıklandıMarmara'nın risk haritası açıklandı#İklim Krizi
Onlarca araç birbirine girdi: 3ü ağır çok sayıda yaralıOnlarca araç birbirine girdi: 3'ü ağır çok sayıda yaralı#Anadolu Otoyolu
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Bakan Soyludan flaş sözler... Talimatlarınız elimizde diyerek duyurduBakan Soylu'dan flaş sözler... 'Talimatlarınız elimizde' diyerek duyurdu#İçişleri Bakanı
Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'#Ali Tandoğan
Bakanlık desteğiyle kurulacak Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacakBakanlık desteğiyle kurulacak! Milyonlarca üretilecek... İthalat yüzde 50 azalacak#Somon Balığı Yumurtası
Yeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyorYeni hastalığı açıkladılar... Koronayı atlattıktan sonra ortaya çıkıyor!#Koronavirüs
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Tarihi anlaşma Tam 180 milyon Euro kazanacak...Tarihi anlaşma! Tam 180 milyon Euro kazanacak...#David Beckham
Aslı Şenden Linete Sahneden selam vermedin tepkisiAslı Şen'den Linet'e "Sahneden selam vermedin" tepkisi#Aslı Şen
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika.. 3 ayrı noktada 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı var

#Anadolu Otoyolu#Sapanca#Zincirleme Kaza

Sakarya'da TEM Otoyolu Sapanca geçişinde yağış nedeniyle 3 ayrı noktada 27 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolunda zincirleme kazalarAnadolu Otoyolunda zincirleme kazalar
Anadolu Otoyolunda zincirleme kazalar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Sapanca geçişinde meydana geldi. Yeni Mahalle ile Göl Mahallesi arasında yağışlı hava nedeniyle 3 ayrı noktada aralarından TIR, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu toplam 27 aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar gören araçları kaldırma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyerde zırhlı polis aracı, 6 araca çarptı: Yaralılar var

İlgili Haber:Sarıyer'de zırhlı polis aracı, 6 araca çarptı: Yaralılar var

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 4 ölü

İlgili Haber:17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 4 ölü

İlgili Haberler:

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim
Haberle ilgili daha fazlası:
#Anadolu Otoyolu#Sapanca#Zincirleme Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!