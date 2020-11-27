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AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... 3 aydır takip ediliyorlardı... 26 şüpheli için eş zamanlı operasyon

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Son dakika... 3 aydır takip ediliyorlardı... 26 şüpheli için eş zamanlı operasyon
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Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Son dakika... 3 aydır takip ediliyorlardı... 26 şüpheli için eş zamanlı operasyon

Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, bir zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Son dakika... 3 aydır takip ediliyorlardı... 26 şüpheli için eş zamanlı operasyon

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari iki şüpheli aranıyor.

 

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