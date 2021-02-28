Son dakika: 28 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.



HAFTALIK VERİLER



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 125 bin 716 olarak açıklarken, 9 bin 193 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 71 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 938 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 565 bin 723 olarak açıklamıştı.