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Son dakika... 28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. 'Çekirge' operasyonu başladı!

#Çekirge Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Suç Örgütü
Son dakika... 28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. Çekirge operasyonu başladı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi

Kolay yoldan haksız kazanç elde ederek, vatandaşların alın terini sömürerek kazanç sağlayanlara yönelik Emniyet Genel Mücadele Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 9 ay süren çalışmalar neticesinde;

SGK Kurumunu zarara uğratır şekilde engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta pirimi düzenleyenlere, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadi-saadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yapanlara, hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaparak ve avantajlı esnaf kredisi sağlanacağı vadedenlere, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yapanlar ile iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma-JOKER, DUBLÖR şahıs yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi.

Son dakika... 28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. Çekirge operasyonu başladı
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 28 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devletimi milyonlarca TL zarar uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 hedef şahsa yönelik 12.10.2021 tarihinde ÇEKİRGE kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda şüpheli şahıslardan 235’i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 şahıs ise ifadelerine başvurulmak üzere Emniyete davet edilecek.
Son dakika... 28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. Çekirge operasyonu başladı


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Devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri en büyük önceliğimiz olup suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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#Çekirge Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Suç Örgütü