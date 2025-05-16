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Son dakika... 27 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli yakalandı

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#FETÖ Operasyonu#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Operasyon
Son dakika... 27 ilde FETÖ operasyonu: 101 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 101 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu FETÖ’ye yönelik Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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#FETÖ Operasyonu#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Operasyon

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