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Son dakika... 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 84 şüpheli yakalandı

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Dolandırıcılık Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 08:06

Bakan Yerlikaya: Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda, 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 41'i tutuklandı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 84 şüphelinin yakalandığını belirterek, şüphelilerden 41'inin tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Dolandırıcılık Operasyonu

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