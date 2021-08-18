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Haber Giriş: 18.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son dakika! 22 Türk daha Afganistan’dan Türkiye'ye getirildi

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Son dakika! 22 Türk daha Afganistan’dan Türkiye'ye getirildi

Kabil'den alınan Türklerden 22'si Pakistan'ın başkenti İslamabad üzerinden Türkiye'ye getirildi. Afganistan'dan tahliye edilen 20 Türk vatandaşı ise daha sonra getirilecek.

Afganistan'dan ayrılmak için Kabil Büyükelçiliği'ne başvuran Türk vatandaşları için tahliye süreci devam ediyor.

Yapılan hazırlıkların ardından 42 Türk vatandaşının dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülmüştü.

Tahliye edilen Türklerden 22’si hava yoluyla İslamabad'dan İstanbul’a gönderildi. 20 kişinin daha geleceği öğrenildi.

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KABİL BÜYÜKELÇİLİ'NDEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Büyükelçilik'ten yapılan duyuruda, "Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezi tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Kabil Büyükelçiliği'nden tahliye açıklaması: Başvuru sırasına göre yapılacak

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