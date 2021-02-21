Son dakika: 21 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan günlük tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.





20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 118 bin 911 olarak açıklarken, 7 bin 857 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 80 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 210 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 518 bin 758 olarak açıklamıştı.







