Son dakika... 21 ilde operasyon : 99 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"21 il merkezli “Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 99 şüpheli şahıs tutuklandı. 60’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “araç kiralama, kapora bedeli, yüksek kazanç ve kiralık bungalov” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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OPERASYONDA ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Rize, Bartın, Yozgat, Batman, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa merkezli Çanakkale, İzmir, Ordu, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Nevşehir, Hatay, Şırnak, Adıyaman, Trabzon, Kırıkkale, Hakkari, Iğdır, Isparta, Van, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Siirt, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Elazığ, Erzincan ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemine Girme ve Nitelikli Hırsızlık, Yasak Cihaz ve Programlar, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 Milyon 800 bin TL değerinde 7 adet araca ve 1 adet iş yerine el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ’ne bildirin, biz gereğini yapalım."