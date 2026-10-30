Son dakika... 2026 KPSS Ön Lisans Sınav sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir” ifadeleri kullanıldı.
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