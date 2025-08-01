Son dakika: 2025-YKS tercih işlemleri başladı

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025-YKS tercih işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını belirterek, "1-13 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.

Gözden Kaçmasın Üniversite ve bölüm seçiminde nelere dikkat edilmeli? Haberi görüntüle

Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.