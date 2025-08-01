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Son dakika: 2025-YKS tercih işlemleri başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#YKS#Sınav
Son dakika: 2025-YKS tercih işlemleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 15:51

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 'Kıymetli adaylar, 2025-YKS tercih işlemleri süreci bugün itibariyle başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025-YKS tercih işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını belirterek, "1-13 Ağustos tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun.

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Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#ÖSYM#YKS#Sınav

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