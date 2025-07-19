Son dakika... 2025-YKS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± | TIKLA Ã–ÄžREN

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Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ersoy sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "KÄ±ymetli adaylar, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SÄ±nav sonuÃ§larÄ±na "https://ykssonuc.osym.gov.tr" adresi Ã¼zerinden eriÅŸebilirsiniz. Tercih iÅŸlemleri, 30 Temmuz-11 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. SonuÃ§larÄ±n herkes iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" ifadelerine yer verdi.



YKS SONUÃ‡LARI NASIL SORGULANIR?



YKS TYT,AYT ve YDT sonuÃ§larÄ±, Ã–SYM AÄ°S Ã¼zerinden T.C. kimlik numarasÄ± ve ÅŸifresi ile giriÅŸ yapÄ±larak Ã¶ÄŸrenilecektir.



SONUÃ‡LARI Ã–ÄžRENMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN



Adaylar, T.C. Kimlik NumarasÄ± ve Ã–SYM Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi (AÄ°S) ÅŸifreleriyle sonuÃ§larÄ±nÄ± sorgulayabiliyor, ayrÄ±ca, Ã–SYMâ€™nin mobil uygulamasÄ± Ã¼zerinden de sonuÃ§lara eriÅŸim mÃ¼mkÃ¼n.

SonuÃ§ belgelerinde, adaylarÄ±n TYT, AYT ve YDT oturumlarÄ±ndaki puanlarÄ±, baÅŸarÄ± sÄ±ralarÄ± ve yerleÅŸtirme puanlarÄ± yer alÄ±yor



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2025 YKS ÅžAMPÄ°YONLARI



AÃ§Ä±klanan sonuÃ§lara gÃ¶re, Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi'nden Ahmet Eren Ã–zyurtseven oldu. Ã–zyurtseven, aynÄ± zamanda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) SayÄ±sal alanda da birinciliÄŸi elde etti.Â

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) SÃ¶zel ve EÅŸit AÄŸÄ±rlÄ±k puan tÃ¼rlerinde ise birincilik Bursa Ã–zel Tan Fen Lisesi'nden Muhammed Ä°smail KuÅŸat'Ä±n oldu.Â

YABANCI DÄ°LDE 5 ÅžAMPÄ°YON

YabancÄ± Dil Testi (YDT) oturumlarÄ±nda ise 5 farklÄ± dilde 5 Ã¶ÄŸrenci birinciliÄŸi gÃ¶ÄŸÃ¼sledi. AlanlarÄ±na gÃ¶re YDT birincileri ve okullarÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:Â

Almanca: Elif YÄ±lmaz (Ä°stanbul Erkek Lisesi / Ä°stanbul)Â

ArapÃ§a: Abdulvahab Burro (TofaÅŸ Fen Lisesi / Bursa)Â

FransÄ±zca: Arda Eren Kartal (Galatasaray Ãœniversitesi Galatasaray Lisesi / Ä°stanbul)Â

Ä°ngilizce: Mehmet Sarak (Ã–zel Ä°zmir BahÃ§eÅŸehir Koleji Ellinci YÄ±l Fen ve Teknoloji Lisesi / Ä°zmir)Â

RusÃ§a: Ediz DoÄŸan KarakoÃ§ (HaydarpaÅŸa Lisesi / Ä°stanbul)Â Â

KADIN ADAYLARIN SINAVA KATILIM ORANI DAHA FAZLA

TÃ¼m testlerde kadÄ±n adaylarÄ±n erkek adaylara gÃ¶re sÄ±nava katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n daha yÃ¼ksek olduÄŸu belirtilirken; TYT'ye baÅŸvuran erkek adaylarÄ±n yÃ¼zde 90,19'u, TYT'ye baÅŸvuran kadÄ±n adaylarÄ±n yÃ¼zde 93,26'sÄ±, AYT'ye baÅŸvuran erkek adaylarÄ±n yÃ¼zde 87,48'i, AYT'ye baÅŸvuran kadÄ±n adaylarÄ±n yÃ¼zde 92,12'si ve YDT'ye baÅŸvuran erkek adaylarÄ±n yÃ¼zde 66,11'i, YDT'ye baÅŸvuran kadÄ±n adaylarÄ±n yÃ¼zde 76,86'u oturumlara katÄ±larak sÄ±nava girmiÅŸ oldu.

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439 BÄ°N 536 ADAY, BAÅžVURDUÄžU HALDE SINAVA GÄ°RMEDÄ°

Temel Yeterlilik Testine (TYT) baÅŸvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan, 2 milyon 351 bin 641'i sÄ±nava katÄ±ldÄ±; 209 bin 8'i sÄ±nava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) baÅŸvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 aday sÄ±nava katÄ±ldÄ±; 171 bin 117'si sÄ±nava girmedi. YabancÄ± Dil Testine (YDT) baÅŸvuran 215 bin 451 adaydan da 156 bin 40'Ä± sÄ±nava katÄ±ldÄ±; 59 bin 411'i sÄ±nava girmedi.



Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde (TYT) adaylara, TÃ¼rkÃ§e testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak Ã¼zere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika sÃ¼re verildi.

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Ä°kinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); TÃ¼rk dili ve edebiyatÄ±-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika sÃ¼re verildi.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ oturumda 5 dilde uygulanan YabancÄ± Dil Testinde (YDT) ise her bir dil testi iÃ§in adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika sÃ¼re verildi.

680 SORU SORULDU VE Ä°PTAL EDÄ°LEN SORU OLMADI

Ã–te yandan, 2025-YKS'de Ã¼Ã§ oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduÄŸu ve iptal edilen sorunun olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



TERCÄ°H SÃœRECÄ° BAÅžLIYOR

Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra 30 Temmuz'da baÅŸlayacak ve 11 AÄŸustos'a kadar sÃ¼recek olan tercih maratonuna girecek.Â