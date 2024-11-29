Son dakika: 2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 39 gün süren maratonun sonuna geldiklerini belirterek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 227 kamu kurumunun bütçesinin, 226 kamu kurumunun kesin hesabı ile 229 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarını sundu.

Cevdet Yılmaz, "Bugün gerçekleştirilen müzakereler dahil özverili çalışmaları için plan bütçe komisyon başkan ve üyeleri ile görüşmelere katkı sağlayan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

"GÖRÜŞMELERDE YAKLAŞIK 235 SAAT MESAİ YAPILMIŞTIR"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun 29 Kasım'da sona erdiğini belirtti.

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Bu kapsamda 39 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim, 81 oturum ve yaklaşık 235 saat mesai yapıldığını dile getiren Muş, "Bu görüşmelerde, komisyon üyeleri dahil 267 milletvekilimizin toplam 1330 söz talebi karşılandı. Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'i bu müzakerelere doğrudan katılarak katkıda bulundu." diye konuştu.