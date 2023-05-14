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Son dakika... 2023 seçim sonuçları | 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçlarında son durum

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#Secim2023#Seçim Sonuçları#Cumhur İttifakı
Son dakika... 2023 seçim sonuçları | 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçlarında son durum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 20:04

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına kilitlendi. Seçim sonuçlarını dakika dakika güncel verilerle hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte önümüzdeki dönem Meclis'te yer alacak milletvekillerinin belirleneceği seçimin anlık sonuçları...

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Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Ülke genelinde saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'da son buldu. Sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte de il il, ilçe ilçe güncel veriler gelmeye başladı. Yüzde 88'lik oranla katılımın sağlandığı seçimlerin ardından herkes sandıklardan çıkacak sonuçlara kilitlendi.

İşte Türkiye geneli 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde son durum...

İTTİFAKLARA GÖRE:

Cumhur İttifakı: %52.45

Millet İttifakı: %33.18

Emek ve Özgürlük İttifakı: % 8.96

Ata İttifakı: % 1.66

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: % 0.21

CANLI - İLLERE VE PARTİLERE GÖRE GENEL SEÇİM HARİTASINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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#Secim2023#Seçim Sonuçları#Cumhur İttifakı

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