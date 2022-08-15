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Son dakika... 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! 850 bin öğrenci yerleşti

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#YKS#YKS Sonuçları#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 09:15

YKS tercih sonuçları açıklandı...Son dakika haberine göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. ÖSYM'nin açıklamasında 'YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.' ifadelerine yer verildi. YÖK Başkanı Erol Özvar ise yerleştirme sürecinde 850 bin öğrencinin kayıt hakkı kazandığını duyurdu.

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 18-19 Haziran’da uygulanan YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Adaylar YKS tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet öğrenebilecek. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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2022-YKS Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR: "AÇIK ÖĞRETİM HARİÇ YAKLAŞIK 850 BİN KİŞİ YERLEŞTİ"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. YKS sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Özvar, gençleri tebrik etti.

YÖK’te veriye dayalı attıkları adımların meyvesini verdiğini ifade eden Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu kaydetti.

KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarının boş kontenjanlarının geçen yıl 164 bin civarında olduğunu, bu yıl bu sayının 13 bine kadar düştüğünü not düşen YÖK Başkanı Özvar, YKS’de barajın kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişikliklerin üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdiğini belirtti.

Gelecek yıllarda daha kapsayıcı bir sisteme geçerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalara devam edeceklerini vurgulayan Özvar, şunları aktardı:
“Rekabetçi ve eleyici bir sistemimiz olduğu için öğrencilerin niteliği konusunda kaygımız olmamalı. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından, açık öğretim hariç yaklaşık 850 bini yerleşti. YÖK olarak, yerleşen öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve daha nitelikli eğitim almaları için planlamalarımıza devam ediyor, sistemi tüm yönleri ile iyileştirmeye çalışıyoruz.”

 

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#YKS#YKS Sonuçları#ÖSYM

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