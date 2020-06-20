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Haber Giriş: 20.06.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Son dakika... 2020 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

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Son dakika... 2020 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.

Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz.

Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız.

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