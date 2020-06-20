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Son dakika... 2020 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.
Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz.
Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız.
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