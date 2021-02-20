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Haber Giriş: 20.02.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: 20 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika: 20 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı. Tabloda vaka sayılarında artış olduğu görülürken, ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat korona tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Son dakika: 20 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 116 bin 674 olarak açıklarken, 7 bin 419 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 82 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 498 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 511 bin 548 olarak açıklamıştı.

Son dakika: 20 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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