Son dakika: 20 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu açıkladı. Tabloda vaka sayılarında artış olduğu görülürken, ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat korona tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.
19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 116 bin 674 olarak açıklarken, 7 bin 419 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 82 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 498 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 511 bin 548 olarak açıklamıştı.