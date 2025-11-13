×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... 20 şehidimizin naaşı yurda getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Naaş#Azerbaycan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 20:29

Son dakika... Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi askeri kargo uçağı Türkiye'ye geldi.

Haberin Devamı

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede 11 Kasım'da düşen TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan "A400M" askeri kargo uçağına konuldu. Uçak, yerel saatle 19.30 sularında Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı. Uçak, 20.30'da Ankara'ya geldi.

Gözden kaçmasınYüreğimiz yandı MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu | Kargo uçağına ait yeni görüntüler, son şehidimizin naaşına ulaşıldıYüreğimiz yandı! MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit oldu | Kargo uçağına ait yeni görüntüler, son şehidimizin naaşına ulaşıldıHaberi Görüntüle
Gözden Kaçmasın20 vatan evladı şehit oldu Şimdi gözler karakutudan gelecek cevapta20 vatan evladı şehit oldu! Şimdi gözler karakutudan gelecek cevaptaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Naaş#Azerbaycan

BAKMADAN GEÇME!