20 bin öğretmen ataması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam edeceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Sevincinizi, heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin de katılmasıyla öğretmenlerimizin sayısını 1 milyon 10 bine çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayı göreve geldiğimizde 526 bin civarındaydı. 750 bin öğretmeni bu arada biz atadık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık. Boş geçen dersler sorununu neredeyse tamamen çözüme kavuşturduk. Eğitim bütçemizi 10.3 milyar TL'den 304 milyar liraya çıkartarak, okullarımızı kütüphaneler, laboratuvarlarla donatarak son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık. 28 Şubat sürecinde kılık kıyafetlerinden dolayı istihdam hakları da ellerinden alınan kadınlarımıza yönelik adaletsizliği giderdik. 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor.

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BOYKOT ÇAĞRISI ART NİYETLİ GİRİŞİMDİR

Bizden önceki iktidarlar Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden siyaset yaptı. Sürüncemede bırakılan bu meseleyi biz çözdük. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenlerimiz müstakil meslek kanununa kavuştular. Öğretmenlerimize ilave mali haklar da tanıdık. Bu kazanımlar ülkemizde birilerini rahatsız ediyor. Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir. Bırakın boykotu falan, nedir bunlar. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız yoksa sokaklarda çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız? Bize yavruları ile haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Caddelerde, sokaklarda dolaşanlar değil.

Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir. Öğretmenlerimizin bu tür fitne teşebbüslerine pirim vermeyeceğini biliyorum. Ücretli çalışan öğretmenlerimizin ücretlerine dair iyileştirmeler yaptık. Usta öğreticilerimizin ücretlerinde yaklaşık yüzde 70'lik artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam edeceğiz.

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ÇOCUKLARINIZI POPÜLER KÜLTÜRÜN ACIMASIZ DİŞLİLERİNE TERKETMEYİN

Salgın sürecinin en fazla etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Sosyal medya mecralarından yayılan popüler kültürün zararlı etkilerinden evlatlarımızı korumamız gerektiği anlaşılıyor. Yakında başlatılacak Türkçe seferberliğini de takdirle ve memnuniyetle karşılıyorum. İstiyoruz ki evlatlarımız ilim ve irfan geleneğimizle daha fazla hemhal olsun. İstiyoruz ki gençlerimiz bağrından çıktıkları toplumun hassasiyetlerini daha iyi kavrasınlar.

Ailelerimizin evlatlarını yetiştirirken özgürlük adına popüler kültürün acımasız dişlilerine terk etmemeleri çok ama çok önemlidir. Aksi takdirde yeni medya araçları ile servis edilen sapkın hayat tarzlarının çocuklarımıza sirayet etmesinin önüne geçemeyiz. Tehditlerle mücadelede adım atmakta geç kaldığımız her günü kayıp olarak görüyorum.

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Her biriniz en az 16 yıl süren bir eğitim sürecini başarıyla tammlayarak bugünlere ulaştınız. Yıllarca emek verdiniz.Bugünden itibaren öğretmen olarak artık yeni bir hayata merhaba diyorsunuz. Ülkemizin gelecekte her alanda ihtiyaç duyacağı insan kaynağı gibi geleceğin anne ve babalarını da sizler yetiştireceksiniz. Öğretirken sizler de yeni şeyler öğrenecek, kendinizi sürekli geliştireceksiniz. Öğretmenlik, sıradan bir memurluk da değildir. Derse girdiğiniz her gün Türkiye'nin geleceğini de şekillendirdiğinizi lütfen unutmayın. 12 Eylül itibariyle öğretmenler görevlerine başlayacaklar.

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