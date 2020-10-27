Son dakika... 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± son yolculuÄŸuna kucaÄŸÄ±nda uÄŸurladÄ±

Olay, 18 Ekim'de GÃ¶lcÃ¼k Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. SÃ¼leyman ve Seyhan Karakolcu Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± Zeynep Karakolcu, yediÄŸi ekmeÄŸin soluk borusuna kaÃ§masÄ± sonucu tÄ±kandÄ± ve nefes alamadÄ±. GÃ¶lcÃ¼k Necati Ã‡elik Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Zeynep, burada yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesi sonrasÄ± Kocaeli Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YoÄŸun BakÄ±m Ãœnitesi'ne alÄ±nan Zeynep, dÃ¼n doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Minik Zeynep, bugÃ¼n son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Cenazeye annesi Seyhan Karakolcu, babasÄ± SÃ¼leyman Karakolcu ve yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Anne ve babanÄ±n cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta durduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Seyhan Karakolcu, Zeynep'in tabutunun cenaze aracÄ±nÄ±n arkasÄ±na konulmasÄ±na mÃ¼saade etmedi. KÄ±zÄ±nÄ±n tabutuyla aracÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ±na oturan anne, kÄ±zÄ±nÄ± mezarlÄ±ÄŸa kadar kucaÄŸÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Minik Zeynep'in cenazesi 17 AÄŸustos MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

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