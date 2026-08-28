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Son dakika... 2 ilde operasyon: FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı gözaltına alındı

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#FETÖ#Kemal Batmaz#Esma Batmaz
Son dakika... 2 ilde operasyon: FETÖcü Kemal Batmazın kızı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 09:11

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Öte yandan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muğla ve İstanbul’da operasyon düzenlendi.

Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz, İstanbul’da yapılan aramalarda; Ankara Adliyesi’nde hakim/savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve şu an Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da yapılan aramalarda yakalandı. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyale yönelik incelemelerin devam ettiği ve 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’a yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. 

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#FETÖ#Kemal Batmaz#Esma Batmaz

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