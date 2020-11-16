Son dakika... 1'i gri kategoride yer alan 5 terörist teslim oldu
PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda "gri" kategoride yer alan toplam 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü'nden kaçan ve 1'i Gri Kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldular. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim teslim olan örgüt mensubu sayısı 202'ye yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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