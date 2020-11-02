Son dakika: 18 milletvekili hakkında 22 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla 18 milletvekili hakkında hazırlanan, 'Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri', TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 18 milletvekiline ait 22 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.



Dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle:



CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, HDP İzmir Milletvekili Murat Cepni, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Ayşer Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu.



İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık 3 ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 2 dosyası bulunuyor.