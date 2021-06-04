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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili terörist Bolu'da yakalandı

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Son dakika... 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili terörist Bolu'da yakalandı

Interpol tarafından aranan ve Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden olan DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da yakalandı. Şafak vakti yapılan operasyon için sokak kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti.

Ekipler, Ahmad'ın kaldığı Tabaklar Mahallesi, Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad gözaltına alındı.

Son dakika... 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker katliamının faili terörist Boluda yakalandı
Kırmızı bültenle aranan ve hakkında DEAŞ terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker katliamının faili terörist Boluda yakalandı

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