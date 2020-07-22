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GeriGündem Son dakika... 16 yaşındaki kayıp Eylem her yerde aranıyor! Aile o isimden şikayetçi oldu
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DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 14:14,Son Güncelleme:

Son dakika... 16 yaşındaki kayıp Eylem her yerde aranıyor! Aile o isimden şikayetçi oldu

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Son dakika... 16 yaşındaki kayıp Eylem her yerde aranıyor! Aile o isimden şikayetçi oldu
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İzmir’de kuaförlük yapan ve Manisa’da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe'nin babası Cengiz Hıdırtepe, kızının erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan ailenin şüphelendiği ve hakkında suç duyurusunda bulunduğu E.Y.nin, aileyi telefonla arayıp, kızlarının kendisiyle birlikte olmadığını, kaybolmasında bir ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp olan Hıdırtepe'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Eylemden haber yok Ekipler harekete geçti, onu arıyor
Eylem'den haber yok! Ekipler harekete geçti, onu arıyor
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