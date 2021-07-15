Son dakika... 15 Temmuz Şehitleri anılıyor... İlk bombanın düştüğü yerde tören

TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı yapılıyor. Darbe girişimi gecesinde ilk bombanın düştüğü yerde tören yapılıyor.

TBMM’deki tören, darbe girişimi gecesinde ilk bombanın düştüğü yerdeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda yapıldı. Erdoğan ve Şentop, anıttaki cam kubbeye karanfil bıraktı.

Cam kubbeye karanfil bırakılmasının ardından tören alanında dualar okundu.

Anma töreninde TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yapıyor.

İşte Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'ye yönelik en yıkıcı tertiplerden biri olarak tarihe geçen 15 Temmuz'un 5. yıldönümünü idrak etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve hayırlı ömür diliyorum.

Unutulan her ihanet ülkemize suikast niteliğinde olan yeni saldırıların önünü açmakla eşdeğerdir.

Tarihimizde çeşitli sebeplerle vatan düşmanlarıyla işbirliği yapan hainler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin dış düşmanları kimi zaman içerideki hainleri kullanabilmişlerdir. Kazanan daima milli vatan evlatları olmuştur.

27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan müdahaleler sonrası Türkiye saldırılara daha açık hale gelmiştir. FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye hedeflerine doğru daha emin adımlar atmıştır.

Bu mücadele bundan sonra da tüm terör örgütlerine karşı artan bir kararlılıkla sürdürülecektir.

Türkiye'deki darbecilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı milli olmamalarıdır. Gayri milli oldukları anlaşılmasın diye milli siyaset gündemleri maceracılıkla itham ederler. Türkiye, dünyanın her devleti ile müzakere yönetebilecek güce sahiptir.

Siyaseten güçlenmek için yabancı güçlerin planlarına tabi olmak gafillere has bir davranıştır. 15 Temmuz'un faillerine takınılacak tavır hiç bir şüpheye yer olmayacak bir katilikte olmalıdır.

Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir.

Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper eden vatan evlatlarını gıptayla, rahmetle anıyorum.

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