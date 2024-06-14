Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

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Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti.

Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde polis ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

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CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, gelişmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

Linea marka otomobil yola dik şekilde yolu kapatıyor. Aracın üzerinde yazılar olduğu bilgileri var. Polis ekipleri köprünün iki tarafını da güvenlik amacıyla kapattı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatan, otomobili dik şekilde park ederek eylem yapan kişinin ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyor. Özel Harekat Polisi operasyon için hazırlanıyor. Şu an müzakere ekipleri sürücüyle temas halindeler. Eylemi sonlandırması için ikna çalışmalarına devam ediyorlar.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." dedi.