Son dakika: 15 ilde vakalar son bir haftada yüzde 50 arttı.. İşte yoğun bakım doluluk oranları

İşte Kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranları:

İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı %70'lere dayanmış durumda. Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz.

İzmir yoğun bakım 76.6'ya kadar çıktı. İzmir deprem sonrası dönemde de giderek 2 hafta sonrası artışın belirginleşti. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz.

Bursa benzer bir ilimiz. %75.8 doluluk oranı, servis doluluk oranı 64.2 Bursa'da şehir hastanesinin varlığı var olan hastayı tedavi etmede büyük kolaylık sağlamakta. Bursa'da özellikle son 3 günden bu yana azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim.

Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz. %25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece Kovid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz.

Gaziantep 3. pikini yaşıyor. 5-6 hafta önce bir pik yaşamıştı. O dönem vatandaşımızın da katılımıyla o dönemi başarıyla sonuçlandırmıştık. Son 2 haftadan bu yana Gaziantep'te önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım doluk oranı 73.1'e kadar çıktığını görüyoruz.

Kocaeli önemli oranda artışın olduğu bir ilimiz. Yoğun bakım: 76.9, solunum cihazı: 40.6 Son 5 günden bu yanda Kocaeli'de de artış hızının düştüğünü söyleyebiliriz.