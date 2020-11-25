Son dakika: 15 ilde vakalar son bir haftada yüzde 50 arttı.. İşte yoğun bakım doluluk oranları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların son bir haftada yüzde 50 arttığını belirtirken kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı.
İşte Kritik illerdeki yoğun bakım doluluk oranları:
İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı %70'lere dayanmış durumda. Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz.
İzmir yoğun bakım 76.6'ya kadar çıktı. İzmir deprem sonrası dönemde de giderek 2 hafta sonrası artışın belirginleşti. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz.
Bursa benzer bir ilimiz. %75.8 doluluk oranı, servis doluluk oranı 64.2 Bursa'da şehir hastanesinin varlığı var olan hastayı tedavi etmede büyük kolaylık sağlamakta. Bursa'da özellikle son 3 günden bu yana azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim.
Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz. %25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece Kovid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz.
Gaziantep 3. pikini yaşıyor. 5-6 hafta önce bir pik yaşamıştı. O dönem vatandaşımızın da katılımıyla o dönemi başarıyla sonuçlandırmıştık. Son 2 haftadan bu yana Gaziantep'te önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım doluk oranı 73.1'e kadar çıktığını görüyoruz.
Kocaeli önemli oranda artışın olduğu bir ilimiz. Yoğun bakım: 76.9, solunum cihazı: 40.6 Son 5 günden bu yanda Kocaeli'de de artış hızının düştüğünü söyleyebiliriz.
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