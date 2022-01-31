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TÃ¶rende konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Biraz sonra bilgisayarla yapÄ±lacak kura iÅŸlemi sonucunda 15 bin genÃ§ kardeÅŸimiz Ã¶ÄŸretmenlik mesleÄŸine ilk adÄ±mÄ± atacak. Her biriniz birer eÄŸitim neferi olarak yerinizi alacaksÄ±nÄ±z. EÄŸitim Ã¶ÄŸretim ordumuzu daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz. 2021-2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk dÃ¶nemini salgÄ±na raÄŸmen son derece baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde tamamladÄ±k. OkullarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±k tuttuk. Son 100 yÄ±lÄ±n en ciddi krizi olarak nitelenen bu salgÄ±n sÃ¼recinde elbette bazÄ± zorluklarla, engellemelerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. SÃ¼rekli karamsarlÄ±k aÅŸÄ±layarak Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerimizin yÃ¼reÄŸine korku salarak sÃ¼reci sabote etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Hayal mahsulÃ¼ bilgilerle insanÄ±mÄ±zÄ± yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmenin Ã§abasÄ± iÃ§inde oldular. SalgÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± meÅŸakkatlere raÄŸmen eÄŸitim faaliyetlerini Ã¼lke Ã§apÄ±nda kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rebilen birkaÃ§ devletten biri olduk. Bu kritik dÃ¶nemi alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla atlattÄ±k. Ã–ÄŸretmenlerimizi, Ã¶ÄŸrencilerimizi, MEB'in tÃ¼m mensuplarÄ±nÄ± tekrar tebrik ediyorum.

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YÃœZ YÃœZE EÄžÄ°TÄ°M AÃ‡IKLAMASI

YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim konusundaki net duruÅŸumuzun milletimiz tarafÄ±ndan da takdirle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°nÅŸallah sizlerin Ã§abasÄ±yla eÄŸitim - Ã¶ÄŸretim senemizin ikinci dÃ¶nemini de kesintisiz bir ÅŸekilde tamamlayacaÄŸÄ±mÄ±za inancÄ±m sonsuz. EÄŸitim iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her bir kuruÅŸu Ã¼lkemizin geleceÄŸine yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m olarak deÄŸerlendiriyoruz.Â

AVRUPA'DA SON 19 YILDA Ã–ÄžRETMEN MAAÅžLARINI EN Ã‡OK Ä°YÄ°LEÅžTÄ°REN ÃœLKE TÃœRKÄ°YE

DÃ¼nyanÄ±n bir Ã§ok Ã¼lkesinin mevcut Ã¶ÄŸretmen sayÄ±larÄ±nÄ± bile koruyamadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde biz yeni Ã¶ÄŸretmen alÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼k. Son 2 yÄ±lda 77 bin Ã¶ÄŸretmenimizi okullarÄ± ile buluÅŸturma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdik. BugÃ¼nkÃ¼ atamalarla birlikte son 19 yÄ±lda 729 bin 487 Ã¶ÄŸretmenimizin atamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ oluyoruz. Mevcut Ã¶ÄŸretmen kadromuzun yÃ¼zde 73'Ã¼ bizim hÃ¼kÃ¼metlerimiz dÃ¶neminde atandÄ±.

Ã–ÄŸretmen baÅŸÄ±na Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nda OECD rakamlarÄ±nÄ± yakaladÄ±k, hatta geÃ§tik. Ã–ÄŸretmenlerimizin mali ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinde de Ã¶nemli mesafe kaydettik. Avrupa'da son 19 yÄ±lda Ã¶ÄŸretmen maaÅŸlarÄ±nÄ± en Ã§ok iyileÅŸtiren Ã¼lke TÃ¼rkiye'dir.Â Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitime eriÅŸimini kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en bÃ¼yÃ¼k adÄ±mlardan biri de ders kitaplarÄ±nÄ±n Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±dÄ±r. Åžimdiye kadar 4 milyara yakÄ±n ders kitabÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tmanÄ±n haklÄ± gururunu yaÅŸÄ±yoruz. KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kritik bir adÄ±m attÄ±k. YardÄ±mcÄ± eÄŸitim kitaplarÄ±nÄ± da MEB basarak Ã¶ÄŸrencilerimize ulaÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar sayÄ±yÄ± 100 milyona Ã§Ä±kartmayÄ± planlÄ±yoruz. Bundan sonra esas odaklanmamÄ±z gereken husus, eÄŸitimin kalitesini arttÄ±rmaktÄ±r. MÃ¼fredat baÅŸta olmak Ã¼zere eÄŸitim-Ã¶ÄŸretimin iÃ§eriÄŸini gÃ¼ncellemek ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±za en uygun olanÄ± sunmak durumundayÄ±z. Ä°lim yolculuÄŸu sadece okulla sÄ±nÄ±rlÄ± olmayan son nefesimize kadar sÃ¼ren uzun bir yolculuktur.Â

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Ã–ÄžRETMENLÄ°K MESLEK KANUNU HAYIRLI OLSUN

TBMM'de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼ren Ã–ÄŸretmenlik Meslek Kanunu, lisansÃ¼stÃ¼ ve doktora yapan Ã¶ÄŸretmenlerimize ilave teÅŸvikler getiriyor. Kanunun ÅŸimdiden Ã¶ÄŸretmenlerimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.Â

Bizim AybÃ¼ke'lerimiz oldu. Onlar ÅŸehadete yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler. Necmettin Ã¶ÄŸretmenlerimiz oldu. Onlar ÅŸehadete yÃ¼rÃ¼dÃ¼ler. Bu mesleÄŸin bu yanÄ± da var. Herkese nasip olmaz. Ä°nanÄ±yorum ki AybÃ¼ke Ã¶ÄŸretmen, Necmettin Ã¶ÄŸretmen bu ÅŸerefle ebedi alemde cennetle mÃ¼jdelenen kiÅŸiler arasÄ±nda yerlerini aldÄ±lar. Kalbi kÄ±pÄ±r kÄ±pÄ±r Ã§arpan o gÃ¼zel yÃ¼zlÃ¼ Ã§ocuklar artÄ±k sizlere emanet. Sizler gÃ¶zleri Ä±ÅŸÄ±ldayan Ã§ocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksÄ±nÄ±z. DuruÅŸunuzla, sÃ¶zlerinizle, her halinizle onlara Ã¶rnek olacaksÄ±nÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± iyi, erdemli, ahlaklÄ± insan olmaya da sizler teÅŸvik edeceksiniz. Ã–ÄŸrencilerimizi dinamik, aÃ§Ä±k fikirli, sorumlu fertler olarak yetiÅŸtirmenizi bekliyoruz.Â

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HÄ°Ã‡BÄ°R Ã–RGÃœTE, SAPKIN Ä°DEOLOJÄ°YE KAPTIRACAK TEK BÄ°R EVLADIMIZ DAHÄ° OLAMAZ

Son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bizi TÃ¼rkiye'yi bekleyen en bÃ¼yÃ¼k tehlikenin nesilleri Ã§alÄ±nmasÄ± olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir. Millet olarak hiÃ§bir Ã¶rgÃ¼te, ÅŸebekeye, hiÃ§bir sapkÄ±n ve marjinal ideolojiye kaptÄ±racak tek bir evladÄ±mÄ±z dahi olamaz.Â

15 BÄ°N Ã–ÄžRETMEN ATAMASI

Devlet okullarÄ±nda gÃ¶rev yapmayÄ± bekleyen binlerce Ã¶ÄŸretmen adayÄ± iÃ§in takvimde sona gelindi. 15 bin Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ± yapÄ±ldÄ±. En fazla atama 2 bin 175 kiÅŸiyle sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenliÄŸi alanÄ±nda oldu. Bin 755 kontenjan Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸretmenliÄŸi, bin 302 kontenjan da okul Ã¶ncesi Ã¶ÄŸretmenliÄŸine ayrÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸretmenlik iÃ§in atamaya esas teÅŸkil eden 110 alandan her biri iÃ§in de kontenjan belirlendi. Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ± puanlarÄ± ile baÅŸvurular alÄ±ndÄ±. BaÅŸvuruda bulunan adaylar KPSS puan Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re sÄ±ralandÄ±.Ã–ÄŸretmen atama sÃ¶zlÃ¼ sÄ±navlarÄ± 12 ile 27 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±. SÃ¶zlÃ¼ sÄ±navda 60 ve Ã¼zerinde puan alan adaylar baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±ldÄ±. Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alÄ±ndÄ±.

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BAKAN Ã–ZER: Ã–ÄžRETMENLÄ°K MESLEK KANUNU TBMM'YE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°

TÃ¶rende konuÅŸan Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer,Â "BugÃ¼n de 15 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ±yla birlikte Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±zÄ± 1.2 milyonlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ã–ÄŸretmenlere mÃ¼stakil meslek kanunu Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± eÄŸitim paydaÅŸlarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zlemiydi. Bu sÃ¼reÃ§ tamamlandÄ±. 31 AralÄ±k 2021 tarihinde Ã–ÄŸretmenlik Meslek Kanunu TBMM'ye teslim edildi. Ä°nÅŸallah bu hafta bu kanunumuz Genel Kurul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±lacak. 2022 yÄ±lÄ± Ã¶ÄŸretmenlerin mesleki ve liderlik geliÅŸimi ile ilgili okul bazlÄ± eÄŸitimlerin dÃ¼zenlendiÄŸi en Ã¶nemli yÄ±llardan birisi olacak. Ã–ÄŸretmen baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen eÄŸitim saati son 10 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek rakamÄ±na ulaÅŸtÄ±. Ã–ÄŸretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaÅŸmasÄ±yla Ã¶ÄŸretmenlerimiz artÄ±k kariyer odaklÄ±, sÃ¼rekli eÄŸitim alan yeni dÃ¶nemin baÅŸlangÄ±cÄ±na imza atmÄ±ÅŸ olacak" dedi.

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