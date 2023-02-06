Son dakika: 130 atom bombası gücünde! İşte depremin ürkütücü sesi

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Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,7 büyüklüğünde yaklaşık 130 atom bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur. Soğuk kış gününde felaket çok büyük. Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem M7,7 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde(Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük. Deprem bölgesinden şu an büyük gereksinim battaniye, ayakyolu(WC). Herkes ivedi olarak araçlarını kurtulan ile yaralıların sığınması için açsın. Isıtıcıları çalıştırın. Akaryakıt istasyonları araçlara ısınma için ücretsiz akaryakıt verin.

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DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ KAYDEDİLDİ



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği’nde görevli Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi. Depremin işitilebilir hale dönüştürdüklerini söyleyen Livaoğlu, "İnsan kulağı 20 Hz'den düşük frekansları işitemez. Deprem sinyaline ait frekanslar da genellikle 20 Hz'den küçüktür. Bu analizlerde, sismik sinyallerin yer altındaki kayaçları sofistike bir şekilde döverken kuvvetle muhtemel oluşturabileceği sesleri açığa çıkarmanın yanı sıra ayırt edici karakteristik özellikleri ile de deprem çalışmalarına katkı sunabilir. Depremin işitilebilir hale dönüştürülebilmesi için sismometrelerin kaydettiği deprem sinyallerinin örnekleme periyoduna bağlı olarak bant hızları artırılır ve sismogram (deprem kaydı) sıkıştırılır. Böylece frekans içeriği insan kulağının duyabileceği eşiklere yükseltilir. Her bir depremde aynı sıkıştırma parametreleri kullanılarak karakteristik sesler üretilebilir ve depremlerin kaynak özellikleri, sarsıntı süreleri gibi ölçütler ayırt edilebilir” dedi.



