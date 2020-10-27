Son dakika... 13 yaşındaki kardeşine suç attı! Yalanı tutmadı...

Olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye olan Mehmet Dakım’ın 3 yıldır dini nikahla yaşayıp, 5 ay önce resmi nikah kıydığı eşi Didar Dakım, şiddet gördüğü için evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Mehmet Dakım pazar sabahı eşini eve geri götürmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine geldi. Mıngır, kızının, geri dönmesine izin vermedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Mehmet Dakım, tabancayla rastgele ateş edip, evden ayrıldı.

İlerleyen saatlerde telefonla aradığı kayınpederi ile tartışan Mehmet Dakım, akşam saatlerinde yanına annesi İsmidal Dakım ve erkek kardeşi H.D.'yi (13) de alıp, 42 ACT 35 plakalı hafif ticari aracıyla yeniden kayınpederinin evine geldi. Burada, Mehmet Dakım ve Barış Mıngır birbirlerine tabancayla ateş açtı. 8 mermi isabet eden Barış Mıngır, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Dakım ile annesi ve kardeşini yakalayıp, gözaltına aldı.

SUÇU KARDEŞİNİN ÜZERİNE ATMAYA ÇALIŞMIŞ

Mehmet Dakım'ın emniyetteki ifadesinde, cinayeti yaşı küçük olan kardeşi H.D.'nin işlediğini söylediği ortaya çıktı. Polisin yaptığı incelemede ise Mehmet Dakım'ın kayınpederine ateş ettikten sonra yere düşen tabancayı kardeşi H.D.'nin aldığını saptandı.

Mehmet Dakım ve annesi İsmidal, dün sevk edildikleri mahkemece tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. H.D.'nin emniyetteki işlemlerin sürdüğü belirtildi.