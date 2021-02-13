Son dakika: 13 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1235 oldu, 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.









12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 12 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 129 bin 530 olarak açıklarken, 7 bin 763 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 97 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 108 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 461 bin 204 olarak açıklamıştı.













