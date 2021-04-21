Son dakika... 128 milyar dolar tartışması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baştan sona yalan..

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulunu da teşkil ederek, Genel Merkez organlarının yönetim süreçlerini tamamladıklarını belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında, gençlerle, partiyi ve ülkeyi geleceğe taşıyacak yol haritasını konuştuklarını dile getiren Erdoğan, her yönetim organı gibi Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulunun da, AK Parti'ye her bakımdan en çok katkıyı yapacak kişilerden oluşması için gayret ettiklerini söyledi.

Erdoğan, "İnşallah bu kardeşlerimiz, tüm vakitlerini Gençlik Kollarımızın gelişmesi, büyümesi, ülkemizin tüm gençlerine ulaşması için kullanacaklardır." diye konuştu.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Dün gece, hem bir bakanlığı ikiye böldüklerini hem de toplamda 3 yeni bakan ataması yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kabinemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Artık, Genel Merkezimizle, Meclis Grubumuzla, kabinemizle, beldesinden iline kadar tüm teşkilatlarımızla 2023’e odaklanmamız gereken bir döneme girdik." diyen Erdoğan, bugünlere kolay gelinmediği gibi bundan sonrasının da kolay olmayacağını bildiklerini söyledi.

AK Parti'nin kuruluşunu ilan ettikleri 2001 Ağustos ayından bugüne kadar nice büyük engelleri başarıyla geçtiklerini, nice badirelerin üstesinden geldiklerini, nice eserlere ve hizmetlere imza attıklarını belirten Erdoğan, "Geride bıraktığımız 20 yıla yaklaşan döneme baktığımızda şunu görüyoruz: Kuruluş döneminden sonra Cumhuriyet devrinin en verimli, en üretken ve aynı zamanda en çok mücadele yaşanan dilimi, bu 20 yıldır." dedi.

Türkiye büyüdükçe, karşısına çıkan sorunların, tuzakların, maruz kaldığı saldırıların çapının da büyüdüğüne dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlayınız? Türkiye, sanayide dışa bağımlı olduğu dönemlerde, tedarikteki en küçük bir aksilik, savunması dahil her alanda ülkenin tökezlemesine sebep oluyordu. Ticaretimizin derinliğinin sığ olduğu dönemlerde, distribütörlük dışında yatırıma ve üretime dayalı uzun vadeli girişimlere cesaret edilemiyordu. Tarımımızın sadece kendimize yeterli olmasıyla övünürken, niçin bu alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında yer almadığımız sorusu akıllara dahi gelmiyordu. Turizm potansiyelimizi gerçek anlamda ancak bizim teşvik ve destek politikalarımızla, bölgesel ve küresel kültür diplomasimizle değerlendirebildik. Ülkemizin, çok küçük dalgalanmalar karşısında bile hem siyasi, hem ekonomik krize girme riskiyle karşı karşıya kaldığı dönemler geçirdik. Milletimizi çeşitli sosyal fay hatları üzerinden bölme, birbiriyle çatıştırma girişimlerine şahit olduk. Mesela 1970’li yıllarda ideolojik kamplaşmalar, meşrep farklılıkları üzerinden kardeşi kardeşe kırdırmaya kalktılar. Aynı şekilde 1990’lı yıllarda aynı oyunu kökenler üzerinden tekrar sahneye sürdüler. Bu arada ekonomiyi de hiç boş bırakmadılar. Sadece birkaç milyar dolarlık bir spekülasyonla, üstelik de dünyada bunu tetikleyecek herhangi bir gelişme yokken, 1994 yılında ülkemizi büyük bir krize sürüklediler. Aradan çok geçmeden, bu defa 2001 yılında, kendi iç dinamiklerimizi kullanarak, yeni bir krizi başımıza musallat ettiler. Ey Kılıçdaroğlu, şöyle hafızanı bir yokla bakalım varsa... Gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500’e çıktığı, 20 bankaya el konup milyarlarca dolarlık zararın tamamının millete fatura edildiği bu dönemin baş aktörleri, şimdi bize karşı kampanya yürüten CHP yöneticileriydi. AK Parti olarak işte böyle bir Türkiye’yi devraldık."

"BE AHLAKSIZ, BE EDEPSİZ, BİZ BU YOLA ÇIKARKEN KEFENİMİZİ GİYEREK YOLA ÇIKTIK"

Ülkede güven ve istikrar iklimini tesis ederek, tarihin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlattıklarını, bu tarihi hamleye yönelik kriz tehditlerinin de hiç eksik olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kasım 2002'den beri neler görmedik, neler yaşamadık ki? Arkası karanlık cinayetlerden Cumhuriyet mitinglerine kadar sayısız siyaset ve toplum mühendisliği taktikleriyle karşılaştık. Partimize yönelik kapatma davasından gece yarısı bildirilerine kadar pek çok haksız, hukuksuz, çirkin tezgaha maruz kaldık. Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek yola çıktık. Biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği, ölümü korkutmaktır ve bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm denildiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın, boşuna gayret etmeyin; evelallah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanlara bu ülkeyi mezar ettik. Senin genel başkanın tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine giderken biz orada milletimizle, milli iradeyle beraber sadece ülkemize değil tüm dünyaya selam verdik. Dik durduk. Asla geri durmadık. Ama siz hemen kaçtınız Bakırköy Belediyesinde çay-kahve sohbetine daldınız, oradan seyrettiniz; daha çok seyredeceksiniz ve biz bu yolda aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Öyle kalkıp, yaptığınız basın toplantılarıyla falan benim akıbetimin böyle olacağından hiç bahsetme. Biz şuna inanmışız: 'Her nefis ölümü tadacaktır.' Bitti. Ama senin değerlerin içinde böyle bir şey yoksa onu ben bilmem. Ama sen de tadacaksın, onu bil. Biz bu yolculukta böyle devam ediyoruz. Bu yolculuk bir vatan yolculuğudur ve bu vatanı ayağa kaldırma yolculuğudur. Nefsimiz bu yolda feda olsun dedik ve bu yola böyle çıktık.

Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde verilip tutulmayan sözler başta olmak üzere uluslararası riyakarlıkları da bunlara eklememiz gerekiyor. Rabbimize olan teslimiyetimiz ve milletimizden aldığımız güçle, bu baskıların hiçbirine boyun eğmedik, dik durduk, çareyi hep milli iradeye gitmekte aradık. Hamdolsun, her seferinde de milletimiz bizi bağrına bastı, daha güçlü bir şekilde 'yola devam' mesajı verdi. Vesayet güçlerinin 1950'den beri uyguladıkları yöntemler işe yaramayınca, bu defa daha sinsi, daha alçakça yöntemleri devreye soktular. Gezi olaylarıyla sokakları kaosa sürüklemeye, 17-25 Aralık emniyet-yargı darbesiyle milli iradeyi hançerlemeye kalktılar. Bunlar yetmeyince, PKK’dan DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar, iplerini ellerinde tuttukları tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Ardından da tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Her saldırıya cevabımızı geriye çekilerek değil, daima ileriye atılarak verdik." Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Meclis'te Cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek istediler, Cumhurbaşkanının seçimini doğrudan halka devrettik. Bürokrasiyi ve mevzuatı kullanarak elimizi kolumuzu bağlamak istediler, yönetim sistemini değiştirerek milli iradenin üstünlüğünü güçlendirdik." diye konuştu.

Ülkenin meşru idaresini yıkmaya kalkan darbecileri, milletle birlikte kısa sürede bozguna uğrattıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi de emekli amirallerle kol kola vererek, oradan aldıkları güçle Kılıçdaroğlu, 'Emekli olanlar darbe yapabilir mi?' diyor. Onlar sizin akıl hocanız. Darbeyi de sizin yapmanızı bekliyorlar. 'Ne duruyorsunuz? Hadi bakalım dökülün sokağa, 15 Temmuz'da olduğu gibi.' diyorlar. Siz o akıl hocalarınızla birlikte yürüyorsunuz ama bilin ki bu ülkede işte her şeyi bitmiş, tükenmiş olan bu akıl hocalarına evelallah yer ve yol kalmayacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin başını, yalnızca sınır içinde değil, sınır ötesindeki asıl kaynaklarında da birer birer ezdiklerini ve ezmeye devam ettiklerini belirtti.



"TÜRKİYE İSTİKRARINI KORUMAYI BAŞARDI"



Erdoğan, Gezi olaylarından en son Karabağ'da Azerbaycan'a verilen desteğe kadar tüm bu süreçlere sürekli, ekonomiye yönelik tehditlerin de eşlik ettiğini söyledi.



Faizden döviz kuruna, borsadan enflasyona uzanan pek çok sorunun, bu süreçle paralel olarak can yakıcı hale geldiğini ve getirildiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye, makroekonomik dengeleri gerçekten sağlam olduğu için, son 8 yıldır yaşadığı tüm gizli, açık saldırılara rağmen ayakta kalmayı, istikrarını korumayı başarmıştır. Allah göstermesin, 2002 öncesi Türkiye'sinin siyasi, sosyal ve ekonomik ikliminde bu tür saldırılarla karşılaşmış olsaydık, ülkemizin nasıl bir duruma düşeceğini tahayyül etmek bile istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin ödediği bedellerin nedeninin; egemenliğini, istiklalini, istikbalini, milli iradenin üstünlüğü ilkesini, bölgesindeki hak ve menfaatlerini koruma azmini, aksi yöndeki dayatmaların önünde tutması olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şayet vesayete teslim olsaydık, darbelere boyun eğseydik, terör örgütlerine eyvallah etseydik, dış telkinlere kayıtsız şartsız uysaydık, belki bu baş ağrılarının hiçbirini çekmeyecektik. Ama o zaman da başımız dik şekilde yaşayamaz, milletimizin yüzüne bakamazdık. Ben huzurunuzda Dışişleri Bakanımıza, Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede vermiş olduğu cevaplar sebebiyle de teşekkür ediyorum. Asla baş eğmeyecek ve dik durmaya devam edeceğiz. Bizim milletimiz asla boynunda böyle bir esaret zinciriyle yaşayabilecek bir millet değildir."



"EKONOMİK SALDIRIYA SEYİRCİ Mİ KALACAKTIK?"



Mehmet Akif Ersoy'un, "Zulmü Alkışlayamam" adlı şiirinin, "Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum." dizelerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerekirse, baş verip baş eğmeyen bir millet olarak, tarihimizin her dönemi gibi bugün de önceliğimiz istiklalimizdir. Sahada terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflasyon şer üçgenine karşı yürüttük. Bu mücadeleden dolayı bizi suçlayanlara soruyorum, ne yapacaktık? Böyle davranmayıp da başımıza gelenlere rıza mı gösterecektik? Şanlı 15 Temmuz kıyamını adeta cezalandırmak için başlatılan ekonomik saldırıya seyirci mi kalacaktık?



Suriye sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yürüttüğümüz ve haklılığımız konusunda en küçük bir şüphemiz olmayan harekatlarımızın ardından maruz kaldığımız ekonomik tuzaklara seyirci mi kalacaktık? Ağustos 2018'de Amerikan yönetiminin açıkladığı haksız yaptırım kararının ardından yaşanan kirli gece yarısı saldırılarına seyirci mi kalacaktık? Son olarak dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınının yol açtığı sıkıntıları ekonomik virüsle taçlandırma gayretlerine seyirci mi kalacaktık? CHP'nin ve onun peşine takılıp gidenlerin bir süredir sanki hazine bulmuş gibi sarıldıkları 128 milyar dolar meselesini, işte bu fotoğraf içinde okumak gerekiyor."



"BAŞTAN SONA CEHALET"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esasen ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey de yoktur. Ne rakam doğru ne rakama yüklenen anlam doğru ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış. Baştan sona cehalet." diye konuştu.



"Cehalet" deyip geçmemek gerektiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz, üç çeşit cehalet vardır. Birincisi, cehli basit yani bir şeyi bilmemektir. Güzel tarafı bilmediğini biliyor olmaktır. Cehli basit, konunun ne olduğunu bilmediği için mazurdur, öğrenmeye de açıktır. İkincisi, cehli mürekkep yani cehaletin karesidir. Cehli mürekkep; dolma kalemde kullandığınız mürekkep değil, karıştırmayalım, öğretim gördüğü için konunun ne olduğunu bilir ama eğitimi olmadığı için nasılını bilmez. Bunlara gafil denir, ihtiyaçları da iyi bir eğitimdir. Üçüncüsü ise cehli mikap yani cehaletin küpüdür. Cehli mikap, öğretimden geçtiği için konunun ne olduğunu bilir, eğitimli olduğu için nasılını da bilir. Bu kesimi tehlikeli kılan ise bilerek ve isteyerek konunun nedenini ve niçinini karıştırmak, doğrularla yanlışları harmanlayarak, sürekli senaryolar peşinde koşmalarıdır. Herhalde bu cehli mikap kesimi size tanıdık gelmiştir.



Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı, Cumhur İttifakı düşmanlığı, bu cehli mikap kesiminin gözlerini öyle bir kör etmiştir ki ülkenin ve milletin felaketinden medet umar hale gelmişlerdir. Nedir bu diledikleri felaket? Bunların artık gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıkları temennileri, Türkiye'nin önce tıpkı 1994 ve 2001'de olduğu gibi çok derin ve keskin bir ekonomik kriz yaşaması ardından da siyasi değişime maruz kalmasıdır. Hatta artık temenniyle de yetinmeyip, böyle bir felaket yaşanması için fiilen beşinci kol faaliyeti yürütmeye de başlamışlardır. Öyle ki uluslararası sermayeye 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' çağrısında bulunacak kadar muvazeneyi yitirmişlerdir. Her sosyal ve siyasi çalkantıda 'Ekonomiyi durdurun' çağrıları yapan bu yıkım ekibini milletimiz çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. CHP'nin etrafında kümelenen bu ekip, son günlerde yine, yurt dışındaki ve yurt içindeki yatırımcıları ürkütmek, milletimizin moralini bozmak, girişimcilerimizi tereddüde sürüklemek için dört bir koldan çalışıyor. Diğer konularda dikiş tutturamayınca, şimdi cehli mikap olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar nerede?' yalanına sarıldılar."



"128 TUĞLAYI ÜST ÜSTE KOYMUŞLUĞU DAHİ YOK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Şimdi CHP'nin, yalan stratejisini ve bu meseledeki gerçekleri hep birlikte izleyelim." diyerek, "CHP'nin 128 milyar dolar yalanı" başlıklı videoyu izletti.



"Siyasi çıkarları için devletin en hayati kurumlarını milletimiz nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışan ve en aşağılık yalanları yüzleri kızarmadan söyleyen kötü niyetli müfterilere inat, bu ülke büyümeye, üretmeye ve gelişmeye devam edecek." mesajı verilen video, partililerce ayakta alkışlandı.

Bunun ardından konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Gördünüz bunlar delil, belge. Bir yalan nasıl aşkla, şevkle, heyecanla söylenir gördünüz değil mi?" diye sordu.



Erdoğan, "CHP'nin başındaki zata sorsanız, 'Hesap uzmanıyım' der ama geçmişte bilinen tek yönetim hikayesi SSK'yı batırmasıdır. Başbakanlığım döneminde, görevi devraldığımızda Merkez Bankasının döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Görevden ayrıldığımda bu rakam 135 milyar dolara çıktı. Bırakınız 128 milyar doların ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçdaroğlu, kalkmış bunları konuşuyor." dedi.



Partililere izlettiği "CHP'nin 128 milyar dolar yalanı" başlıklı videoda, "Yalanı büyük konuşacaksın, büyük söyleyeceksin." mesajı verildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"İşte Kılıçdaroğlu'nun rehberini öğrendiniz mi? O bayan. 'Büyük söyleyeceksiniz' diyor. O da 'Emredersin' diyor ve büyük söylüyor. Bu kişinin sözcüsü olan kişi ise, önce BDDK'daki göreviyle, sonra Hazine Müsteşarı olarak, 2001 krizinin en önemli sorumlularından biridir. Şayet bu kişi '128 milyar dolar nerede?' sorusunu, Merkez Bankası bilançolarını okumayı bilmeden soruyorsa, geçmişte kendisine tevdi edilen görevlere yazıklar olsun.



Yok, bunu bildiği halde aynı soruyu soruyorsa cehli mikap olduğunu kabulleniyor, ülkesine ve milletine taammüden ihanet içine girdiğini de ikrar ediyor demektir. Meselenin önüne arkasına bakmadan bu kampanyanın peşine düşenlerin bir kısmını üzülerek, bir kısmını gülerek seyrediyoruz. Hele hele sağa sola pankart asarak, sosyal medya trollerinin peşine takılarak, koca koca unvanlarından utanmadan bu yalan kampanyasına figüranlık yapanları görünce, içimizde bir acıma duygusu uyanmıyor da değil."



"YALAN VE İFTİRA KUMPANYASI..."



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak bu meseleye doğrudan girmemek için epeyce sabrettiğini, "CHP'nin yeni bir yalan kampanyasıdır." diyerek konuyu çok da önemsemediğini vurgulayan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:



"Ama sonra baktık ki birileri bizim önemsememekten kaynaklanan sessizliğimizi korku sanarak, yalanların ve iftiraların dozunu artırıyor. 'Artık bunlara bir cevap vermek vacip oldu' diyerek, bugün etraflıca meseleye girme kararı aldık. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Türkiye bu manzarayı hak etmiyor. Türkiye bu muhalefet anlayışını, bu muhalefet üslubunu kesinlikle hak etmiyor. Türkiye, yalanı su içer gibi söyleyebilen bu karikatür tipleri de hak etmiyor.

Hep dediğimiz gibi biz karşımızda projede, hizmette, eserde, vizyonda yarıştığımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, tarımdan spora her konuda bizim yaptıklarımızdan daha fazlasını milletimize taahhüt eden bir muhalefet görene kadar huzur bulmayacağız. Küresel senaryolara payandalık etmek yerine kendi ülkesinin siyasetinde başrole soyunan bir muhalefet görene kadar, bu yalan ve iftira kumpanyasının gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz."



Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının döviz rezervine ilişkin tartışmalara değinerek, "Gelelim, 128 milyar dolar mevzusuna. Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok." dedi.



Merkez Bankası işlemleriyle ilgili analizin hangi tarihten başlatıldığına ve hangi tarihte sona erdirildiğine bağlı olarak pek çok farklı rakamla karşılaşılabileceğini belirten Erdoğan, dinamik piyasa sisteminde yüz milyonlarca doların anlık el değiştirebildiğini, bunun önemli bir kısmı da Merkez Bankası üzerinden gerçekleştiği için rakamın her an yenilendiğini ve büyüdüğünü ifade etti.



Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın meseleyi etraflıca anlattığını anımsatarak, "Tabii bunlar ancak duymak isteyen kulaklara ulaşıyor. Hatta kendi arkadaşlarının doğruyu söylemelerine bile tahammül edemedikleri için hemen meseleyi kendi mecralarına çektiler. Az önce izlediniz. Sayın Kesici bir şey söyledi ama aradan bir gün geçti Sayın Kesici talimatı aldı, 'genel başkanımın söylediğine katılıyorum' dedi. Bayan ne dedi? 'Yalan söyleyeceksiniz ve büyük yalan söyleyeceksiniz.' Bunların hepsi figüran ve hepsi de rahatlıkla bir saat önce faklı, bir saat sonra farklı." diye konuştu.



Gözleri olup görmeyenlerin, kulakları olup duymayanların, dilleri olup söyleyemeyenlerin, bilhassa da vicdanlarını kiraya verenlerin aynı teraneyi tekrarlayıp durduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Bu soruyu soranların amacı gerçekten Merkez Bankası rezervlerindeki değişimi öğrenmekse, bunun yolu çok kolay. CHP’nin içinde az buçuk bilanço okumayı bilenler varsa Merkez Bankası, BDDK ve Strateji Bütçe Başkanlığımızın herkese açık olan internet sitelerindeki verilere bakarak, bu hesabı kolaylıkla çıkarabilirler. Eğer CHP içinde bilanço okumayı bilen kimse yoksa partimizden, grubumuzdan veya bürokrasiden bir uzman göndererek kendilerine yardımcı olabiliriz. Ama biliyoruz ki bunların derdi hakikate ulaşmak, hakikati öğrenmek değil. Karşımızda, yalan ve iftira üzerinden yürüttükleri kirli kampanyaya, ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren en hayati meseleleri bile meze etmekten çekinmeyen, gözü dönmüş, kalbi kararmış bir güruh var. Mezeyle araları iyidir. Peki, buna rağmen biz bu açıklamalara niçin ihtiyaç duyuyoruz? Ola ki bu sefil kampanya karşısında tereddüde düşen, yüreği yaralanan, kafası bulanan vatandaşlarımız varsa, işte onların kafalarındaki soruları birinci elden gidermek istiyoruz."



"2020 YILI DÜNYAYLA BİRLİKTE ÜLKEMİZDE DE SIKINTILI GEÇTİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankasının 2019 ve 2020 yıllarında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve özellikle salgının yol açtığı zorlu süreci yönetmek için çok ciddi döviz işlemleri yürütmek mecburiyetinde kaldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bilhassa 2020 yılı dünyayla birlikte ülkemizde de gerçekten sıkıntılı geçmiştir. Çeşitli ülkelerin salgınla mücadele için aldıkları mali tedbirlerin toplamı 16 trilyon doları, merkez bankalarının bilanço genişlemeleri de 10 trilyon doları bulmuştur. Bu çalkantılı ekonomik iklim, elbette ülkemizi de olumsuz etkilemiştir. Cari açığımız negatif yönde artarken turizm gelirlerimiz düşmüştür. Yabancı sermaye çıkışı ve reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltma gayretleri döviz talebini artırmıştır. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz ve yine dövizle alınan altına yönlendirmeleri de ilave bir talep ortaya çıkarmıştır.

Bu çerçevede son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.



CHP Genel Başkanı dün çıkmış, 'Bu 128 milyar dolarla şunlar yapılırdı, bunlar yapılırdı, şunlara şu kadar para dağıtılırdı.' diye kürsüden atıp tutuyor. Bu zat herhalde, bu 128 milyar doların kendi cebindeki bir para olduğunu, istediği yere, istediği gibi keyfince dağıtabileceğini sanıyor. Aslında bu sözler, bu şahsın çapsızlığı yanında, kar eden SSK'nin genel müdürlüğü döneminde nasıl iflasa sürüklendiğini de ortaya koyuyor. Şöyle inşallah tekrar Savaş Ay ile yaptığı programı bizim tekrar tekrar burada görüntüye getirmemiz lazım ve bütün milletimiz bunun SSK genel müdürlüğünde neler yaptığını, nasıl iflasa götürdüğünü izlesin."



* Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Merkez Bankası rezervlerinin her kuruşunun ne olduğu, neye karşılık geldiği, nasıl toplandığı ve niçin kullanılabileceğinin belli olduğunu ifade etti.



En basit ifadesiyle Merkez Bankası rezervlerinin, çeşitli yöntemlerle piyasadan sağlanan emanet paralar ile altın varlığının ve şayet varsa cari fazlanın toplamından oluştuğuna işaret eden Erdoğan, rezervin amacının, ithalatçısından yatırımcısına, reel sektöründen vatandaşına kadar dövize ihtiyaç duyulan işlemlerde ortaya çıkan talebi karşılamak olduğunu anımsattı.



Merkez Bankasının bu işlemleri bir süredir, ihale yoluyla değil, Asya piyasalarından Türkiye'ye yönelik gece yarısı operasyonlarının önüne geçmek için 24 saat esasına göre çalışan piyasa yapıcısı bankalar eliyle yürüttüğünün altını çizen Erdoğan, "Piyasa, döviz talebini kendi içinde karşılayabiliyorsa, Merkez Bankasına ihtiyaç kalmaz. Nitekim geçtiğimiz haftalarda, yaklaşık 15 milyar dolarlık böyle bir işlem, Merkez Bankasına ihtiyaç kalmadan, piyasanın kendi dinamikleri içinde gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.



Erdoğan, bu talebi piyasa karşılayamıyorsa, o zaman Merkez Bankasına görev düştüğüne işaret ederek, "Zaten Merkez Bankasındaki döviz rezervlerinin amacı da budur. Merkez Bankası bu görevini yapmazsa ne olur? Öncelikle arz-talep dengesizliğinden dolayı döviz kuru istikrarsız bir şekilde yükselir. Şayet buna rağmen talep karşılanmazsa, uluslararası piyasalarda ülke olarak temerrüde düşersiniz." değerlendirmesini yaptı.



"TURŞUSUNU KURMAK İÇİN DEĞİL..."



Türkiye'nin son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kaldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buna rağmen ülkemiz, talebin hepsini de karşılamayı başarmıştır. Evet, bu bir başarıdır. Hem de Türkiye’nin sadece siyasette ve diplomaside değil, aynı zamanda ekonomide de öyle kolay yıkılamayacağını gösteren tarihi bir başarıdır." dedi.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"(Nereye harcandı?) diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birilerinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır. Günün sonunda ise ekonomik işleyişin tabii sonucu olarak, bu paranın çok önemli bir kısmı yeniden Merkez Bankası rezervine geri dönmüştür. Üstelik Merkez Bankası bu işlemleri yaparken zarar bir yana, son iki yılda 98 milyar lira kar etmiş ve bunu da Hazineye aktarmıştır.

Merkez Bankası rezervini 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkartan da bizdik Bay Kemal. Bu rezervi turşusunu kurmak için değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğunda kullanması için büyütmüştük; o günler geldiğinde de kullandık. Halihazırda Merkez Bankamızın 90 milyar dolara yakın rezervi var. Bu rezerv, ihtiyaç duyulduğu anda yine kullanılabilir veya rezerv yarın öbür gün 100 milyar doların üzerine de çıkabilir. Bunların hepsi de ekonominin kendi dinamikleri içinde yürüyen işlerdir. Elbette bu bir ekonomi politikası tercihidir. Türkiye, serbest piyasa ekonomisi olarak ifade edeceğimiz bu tercihi, çok önceden yapmış bir ülkedir."



"TÜRKİYE GEÇTİĞİMİZ YIL YÜZDE 1,8 BÜYÜMEYİ BAŞARDI"



Erdoğan, bu kritik dönemde sergiledikleri güçlü duruşla, Türkiye’yi hem içeride hem dışarıda sıkıntıya düşürmeden bir büyük dalgayı göğüslediklerine, etkisiz hale getirdiklerine inandıklarını söyledi.



Üstelik bununla da kalmadıklarını dile getiren Erdoğan, "Toplamda 60 milyar liranın üzerinde bir kaynağı 'sosyal koruma kalkanı' başlığı altında her kesimden insanımıza hibe şeklinde dağıtarak, vatan toprakları içinde hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık. Ayrıca 311 milyar liralık bir kaynağı da üretimi ve istihdamı desteklemek için harekete geçirerek, reel sektörün bu zorlu dönemde ayakta kalmasını, işini yürütmesini sağladık. Bu sayede, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki diğer devletler çok ciddi ekonomik daralmalarla başa çıkmaya çalışırken, Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 1,8 büyümeyi başardı, istihdamını büyük ölçüde korudu, üretimini artırarak sürdürdü. Hatta, döviz talebinin önemli bir kısmı da kapasitesini artıran fabrikalarımızın makine, ham madde ve ara mamul ithalatından kaynaklanmıştır. Nitekim bu yılki büyüme hedefimiz yüzde 5’in üzeridir." diye konuştu.



Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Birliği'nin, Türkiye'nin salgın döneminde ekonomik durgunluğu önlemek için yaptığı harcamaların olumlu etkilerinden övgüyle bahsettiğine işaret ederek, "Eğer biz döviz üzerinde yoğunlaşan talebi tereddütsüz karşılamamış olsaydık, yani kontrolü ele almasaydık, işin ucunun nereye kadar varabileceğini, 1994 ve 2001 krizlerine bakarak az çok görebiliyoruz." diye konuştu.



Şu anda "128 milyar dolar nerede" yaygarası kopartanların tüm amaçlarının ülkenin böyle bir duruma düşmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "IMF komiserleriyle otel lobilerinde yaptıkları gizli görüşmelerin gayesinin de Türkiye'yi eski günlerine döndürmek olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar vesayetten darbeye, terörden uluslararası baskıya kadar her konuda heveslerini kursaklarında bıraktık, inşallah ekonomide de heveslerini kursaklarında bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Bunlarda yalanın da iftiranın da bitmeyeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sadece son birkaç yılda yüzlerce yalanlarını çürüttüğümüz, belgeleriyle yüzlerine çarptığımız halde hiç utanmadan, arlanmadan, en basitinden bir düzeltme bile yapmadan, hemen öteki yalana geçtiler. Bayan diyor ya; 'Yalanı söyleyin, hem de büyük yalan söyleyin'. Dikkat ederseniz, önce '128 milyar dolar nerede' diyerek, sanki bu para yok olmuş, çalınmış, çırpılmış gibi bir hava estirmeye çalışıyorlardı.



Sonra böyle bir şeyin asla olamayacağı gerçeği, bizzat kendi arkadaşları tarafından bile dile getirilmeye başlanınca, işi bu defa '128 milyar dolar kime satıldı' yaygarasına çevirdiler. Dolar satılır mı, önce 'buhar oldu' dediniz sonra 'kime satıldı' diyorsunuz."

"GERÇEKLERİN ER GEÇ ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VAR"



"Bunların ceddi de rahmetli Menderes'in 12 uçak dolusu para ve altınla kaçmaya çalıştığı iftirasıyla darbeyi meşrulaştırmanın, hatırlayın gayreti içindeydiler. Kimdi onlar, CHP'nin ceddi." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bunları üzerimize salan akıl, 'Yalanı ne kadar büyük söyler ve ne kadar ısrarla devam ettirirseniz, inandırması o kadar kolay olur' diye kendilerine telkinde bulunuyor. Ama gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İşte biraz önce 4 ana kalemde açıkladım. Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilen cari açığımız, izaha ve belgeye ihtiyaç duymayacak kadar açık bir gerçek olarak zaten ortadadır. Türkiye'den bu dönemde hangi yabancı sermaye sahiplerinin, ne kadarlık bir meblağla çıktığı da bellidir. Bizim söylememiz olmaz ama onlar kendileri bunu açıklayabilir. Reel sektörden hepsi de ülkemizin ilk beş yüzü, ilk bini içinde yar alan şirketlerden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bellidir. Bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir. Vatandaşımızın aldığı döviz ve altına gelince, burada neredeyse ülkede yaşayan herkesi hedef alan kötü niyetli bir itham söz konusudur."



Türkiye'de ticaretle uğraşan herkesin dövizle ve altınla işinin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de tasarruf edecek üç-beş kuruşu olan herkesin de dövizle ve altınla işinin olduğunu söyledi.



"O ÖRNEKLERİ EN İYİ IMF'YE ÇANTACILIK YAPANLAR BİLİR"



"Kim, ne zaman, ne kadar miktarda döviz aldı, altın aldı?" gibi bir sorunun, mantıksız olmasının ve hukuki olarak suç teşkil etmesinin ötesinde doğrudan milleti suçlamak olduğunu ifade eden Erdoğan, Merkez Bankasının döviz işlemlerinin, alıcı ve satıcı tarafın, işlem gerçekleşene kadar bilinmediği, otomatik platformlarda yapıldığının altını çizdi.



Alış veya satış fiyatının da işlem anında ortaya çıkan bir rakam olduğuna işaret eden Erdoğan, hiçbir kişiye veya şirkete ayrıcalıklı işlem yapılabilmesinin, sistemin işleyişi gereği mümkün olmadığını vurguladı.

Geçmişte bunun örneklerinin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "O örnekleri en iyi CHP'lilerin kendileri, özellikle de o dönemlerde IMF'ye çantacılık yapanlar bilir. Bu çantacı şu anda CHP'nin parti sözcüsü, iyi çantacıdır. Mevcut sistem, hiç kimseye özel olarak, fiyat ve miktar bakımından ayrıcalıklı bir döviz satışına imkan tanımaz. Biz her zaman, tasarrufların Türk lirası cinsinden tutulmasından yana olduğumuzu söyledik, söylüyoruz. Ama vatandaşımız dövizle veya altınla tasarruf etmek istiyorsa, onu da başka türlü davranmaya zorlayamayız." ifadesini kullandı.



"TÜRKİYE'YE HAYRI DOKUNMAYANLARDAN TEK BEKLENTİMİZ, ŞERLERİNİ ÜLKEDEN UZAK TUTMALARIDIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Tüm bu hakikatler apaçık ortadayken, Türkiye'nin itibarını düşürmek, kredibilitesine zarar vermek, yatırımcıların güvenini sarsmak için yürütülen '128 milyar dolar nerede' kampanyasını siyasi muhalefet saikiyle açıklamak mümkün değildir. Ortada bu ülkeye ve millete yönelik aleni bir ihanet, aleni bir saldırı, aleni bir hançerleme vardır. Bu izahlarımıza rağmen hala aynı teraneleri tekrar eden hiç kimseyi masum kabul etmeyeceğiz. Türkiye'ye hayrı dokunmayanlardan tek beklentimiz şerlerini ülkeden uzak tutmalarıdır. Küresel sistemin siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanma sancıları yaşadığı bu süreç 'ya hayır konuş, ya sus' dönemidir. Bir başka ifadeyle bunlara, 'gölge etmeyin, başka ihsan istemez' diyoruz. Türkiye'yi inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bu ülkede; ekonomiyi şahlandıracak olan da yatırımları artırarak sürdürecek olan da demokrasiyi geliştirecek olan da insanlarımızı hayallerine kavuşturacak olan da velhasıl umudu yaşatacak olan da biziz. Milletimiz, şu sefil CHP zihniyetine, bırakınız ülkenin yönetimini, günahını bile emanet etmez. Halkımız müsterih olsun. Bu ülkenin 128 milyar doları ne birilerine peşkeş çekilmiş, ne de heba edilmiştir. Milletimizin her bir ferdinin hakkına, hukukuna, ekmeğine, aşına, geleceğine göz dikmeye kalkan her kim olursa olsun, karşısında önce bizi bulur."

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'u, Hakk'a uğurladıklarını belirten Erdoğan, Akbulut'un ailesine ve millete başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, "Şimdi de Erzincan Havalimanı'na, merhum Yıldırım Akbulut'un adını veriyoruz. Milletimiz için Erzincan Havalimanı bundan böyle Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak anılacaktır. Bundan dolayı Binali Yıldırım Bey'e de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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