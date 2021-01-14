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DHA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 06:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: 12 kentte operasyon için düğmeye basıldı... 51 gözaltı kararı

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Son dakika: 12 kentte operasyon için düğmeye basıldı... 51 gözaltı kararı
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İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin sosyalist partisi genel başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve 2 de avukat bulunuyor.

Ayrıntılar az sonra...

 

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