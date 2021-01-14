Son dakika: 12 kentte operasyon için düğmeye basıldı... 51 gözaltı kararı

Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin sosyalist partisi genel başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve 2 de avukat bulunuyor.



Ayrıntılar az sonra...