Son dakika... 11 ilde yüz yüze eğitime kar engeli!

Son dakika haberine göre yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 ilde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Çorum, Isparta ve Bartın ile Konya'nın Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.

ISPARTA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Isparta’da dün öğleden sonra başlayan, il merkezi ve ilçelerde etkisini artıran kar yağışının ardından 16 Şubat Salı günü il genelinde okullar tatil edildi. Vali Ömer Seymenoğlu, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta il genelinde (il merkezi ve ilçeler) tüm okullarda 16 Şubat 2021 Salı günü bir gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz 16 Şubat 2021 Salı günü de 1 gün idari izinli sayılacaktır” açıklaması yaptı.

YOZGAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm ilçelerde yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.



BALIKESİR'DE KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Balıkesir'de etkili olan yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Altıeylül ve Karesi ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği bildirildi.

Yaygın eğitim kursları, özel kurslar, okullar, gündüz bakımevleri, kreşler ile çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit hariç diğer ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildiği daha önce duyurulmuştu.