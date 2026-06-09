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10 yıl önce öldürülmüştü! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Aynur Kanbur#Kadın Cinayeti#Mezdeke
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 07:21

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 'kasten öldürme' suçunun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda; 24.03.2016 günü Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aynur Kanbur'un (49) ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili faili meçhul dosyanın aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatıldı.

10 yıl önce öldürülmüştü Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında B.G., F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 yıl önce öldürülmüştü Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

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#Aynur Kanbur#Kadın Cinayeti#Mezdeke

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