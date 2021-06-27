Son dakika: 1 Temmuz'da normalleşmeye geri sayım! İşte detaylar...

CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun normalleşme süreci ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:

Uzun bir aranın ardından geri sayım başladı. 1 Temmuz’dan itibaren yeni bir süreç başlayacak hayatımızda, tek tek aktarmaya çalışalım. Öncelikle sokağa çıkma kısıtlaması ortadan kalkıyor.

Şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması vardı bitiyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençler için kısıtlama vardı, 1 Temmuz itibari ile o yasak da kalkıyor.

Şehirlerarası seyahat sınırlamaları da kalkıyor. Restoran, kafe, eğlence yeri müzik yayını sınırı saat 24.00’e çekiliyor.

Kamu kurumlarında esnek mesai uygulaması vardı 1 Temmuz itibari ile normal çalışma düzenine geçilecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Covid-19'da mücadele ve kısıtlamalarla ilgili olarak şu detayları paylaşmıştı:



1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

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