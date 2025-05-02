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Son dakika... 1 Mayıs'ta gözaltına alınanların sayısı 416'ya yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs#İzinsiz Gösteri#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 11:57

1 Mayıs'ta izinsiz gösterilere katılan 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 416'ya yükseldi.

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bugün gözaltına alınan 9 kişi ile beraber toplam gözaltı sayısı 416'ya yükseldi.

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İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#1 Mayıs#İzinsiz Gösteri#Gözaltı

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