Son cemre düştü mü? Cemrelerin düşme tarihleri 2020

Cemre düşme tarihleri son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Havaların ısınmasına ve sıcaklıkların artışına delalet olan cemre düşme tarihleri, son cemre düşmesi ile birlikte tamamlanmış olacak. Peki, son cemre ne zaman düşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2020

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Cemre düşmelerinin başlamasıyla birlikte nevruz hazırlıkları başlıyor.