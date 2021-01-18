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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son çare olarak itfaiyeyi aradı! Böyle çıkarıldı...

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Son çare olarak itfaiyeyi aradı! Böyle çıkarıldı...
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Kırklareli'nde ev arkadaşı tarafından kapısı kilitlenen evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gül E. (33) polis ekiplerine, İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında mahsur kaldığını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Gül E'nin ev arkadaşı Uğur C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirledi.

Son çare olarak itfaiyeyi aradı Böyle çıkarıldı...

Ekipler Uğur C'ye ulaşamayınca, mahsur kalan Gül E. itfaiye aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Son çare olarak itfaiyeyi aradı Böyle çıkarıldı...

Gül E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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