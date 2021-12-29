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‘Son buluşma’ cinayeti

#Kadın Cinayeti#Esenyurt#Meryem Yılmaz
‘Son buluşma’ cinayeti

Uzmanların “Kadın cinayetleri son buluşmalarda yaşanıyor” uyarısına örnek olabilecek bir olay İstanbul Esenyurt’ta meydana geldi.

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Eşinden iki yıl önce boşanan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz (31) internetten tanıştığı muavin Erdal Dönmez ile yaşadığı ilişkiyi 6 ay önce sonlandırdı. Erdal Dönmez bu ayrılığı kabul etmeyerek tehdit etmeye başladı. Son olarak geçen cuma günü akşam saatlerinde Esenyurt’taki Kadir Topbaş Parkı’nda 15 yerinden bıçakladığı Meryem Yılmaz’ı öldürdü. Erdal Dönmez’in “Son kez buluşalım, anlatacaklarım var” diyerek genç kadını parka çağırdığı ve öldürdüğü ortaya çıktı.

‘Son buluşma’ cinayeti

OTOBÜSTE YAKALANDI

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erdal Dönmez’in şehirlerarası otobüsle İstanbul’dan kaçtığını belirledi. Otobüs Ankara girişinde durduruldu ve Erdal Dönmez gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda olayı ‘kıskançlık’ nedeniyle işlediğini öne süren ve çeşitli suçlardan 26 kaydı olduğu anlaşılan Erdal Dönmez çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘O ÇAĞRILARA CEVAP VERMEYİN’

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Uzmanlar bazı kadın cinayetlerinin son buluşmalarda yaşandığına dikkat çekerek, kadınlara erkeklerin son buluşma çağrılarına olumlu yanıt vermemeleri ve gitmemeleri konusunda uyarmışlardı.

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#Kadın Cinayeti#Esenyurt#Meryem Yılmaz

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