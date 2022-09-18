Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son bir haftada 3 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Göç İdaresi Başkanlığı#Göçmen
Son bir haftada 3 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 13:36

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 3 bin 5, yılbaşından bu yana ise 81 bin 721 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan videoda, 9-15 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerine yer verildi. Buna göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 5 bin 216, yılbaşından bu yana ise 214 bin 534 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Aynı dönemde, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1870'i Afganistan, 271'i Pakistan ve 3 bin 115'i diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 256 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı.

SINIR DIŞI SAYISI 81 BİN 721 OLDU

Yine son bir haftada, 1238'i Afganistan, 514'ü Pakistan ve 1253'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 5 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 81 bin 721'e ulaştı. Sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısı da 15 bin 755 oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Göç İdaresi Başkanlığı#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti

DADI EKONOMİSİ | Fiyatlar uçtu, 3 dil öğreten var... 'Bakıcı fiyatları yüzünden kariyerim bitti'

#Bakıcı
Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles