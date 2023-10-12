Son bir haftada 252 terörist etkisiz hâle getirildi

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SİHA DÜŞÜREN UÇAK İNCİRLİKTEN KALKMADI

Suriye’de Türkiye’ye ait SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanlayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Uçağın İncirlik’ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Kaynaklar, uçağın Ürdün’den kalktığı bilgisini de verdi. , //KUTU// SON BİR HAFTADA 252 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ Mili Savunma Bakanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler ve Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi: “Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerinin icra edildiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için büyük bir özveri ile mücadele etmektedir. Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 252 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38.983’e ulaşmıştır. Ayrıca, 1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın; 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra edilmiştir.

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194 HEDEF İMHA EDİLDİ

PKK/KCK, PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’taki tüm tesis ve faaliyetlerinin hedef alındığı bu operasyonlarda, teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depo ile örgütün gelir kaynağı olarak yararlandığı tesislerden oluşan toplam 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekâtlarla terör örgütüne ağır darbe vuru muş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler dışında hiçbir hedefi yoktur.VHarekâtlar öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekâtların planlama ve icrasında masum sivillerin can ve mal güvenliği; tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin korunması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, gereken yer ve zamanda artan bir etki ve baskıyla sürecektir.

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SURİYE’DE 388 TACİZ

Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla 9 Ekim 2019’da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 4’üncü yıl dönümünde; Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Diğer yandan Suriye’de harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerine de anında ve misliyle karşılık verilmektedir. Suriye’de, yıl içerisinde birliklerimize 388 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 233’ü son bir haftada olmak üzere 1.246 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.”